Баюл пояснила зовнішність "як у Анни Вінтур": справа зовсім в іншій красуні

Олімпійську чемпіонку сприйняли за прототип героїні фільму "Диявол носить Prada". Але, за словами Оксани, на нову зачіску її надихнула власна дочка

Оксана Баюл і її донька Софія / Фото: Instagram

Оксана Баюл не залишила без уваги репліки своїх фоловерів, які після недавнього посту легендарної фігуристки в Instagram сприйняли її за ікону моди – прототип головної героїні фільму "Диявол носить Prada" Анну Вінтур.

Реклама

Анна Вінтур і Оксана Баюл / Фото: Getty Images, Instagram

Перша олімпійська чемпіонка незалежної України повідомила, що до нової зачіски її справді спонукала інша красуня, але це не британка Анна Вінтур.

43-річна героїня Ліллехаммера-1994 Оксана Баюл, яка проживає з сім'єю в Лас-Вегасі, опублікувала в Instagram відео зі своєю 5-річною донькою Софією, написавши: "Знайшла свою дочку поруч з собачкою Алексіс-Марі. PS. Волосся моєї дочки є натхненням для моєї зачіски".

Реклама

Нагадаємо, раніше Оксана кілька разів звинуватила Росію в плагіаті. Зокрема, українка заявила, що росіянка Аліна Загітова виграла Олімпіаду-2018 в сукні, скопійованій з костюма Баюл 1995 року.

Відзначимо, що у першої олімпійської чемпіонки незалежної України вже довше прізвище – Баюл-Фаріна. У США Оксана знайшла щастя, вийшовши заміж за мільйонера італійського походження Карло Джея Фаріну – менеджера, який свого часу співпрацював зі Стінгом і Майклом Джексоном.

Реклама

Оксана Баюл з чоловіком і донькою / Фото: Instagram

Оксана Баюл і її донька / Фото: Instagram

5-річна ж дочка Оксани Баюл Софія активно займається на льоду під керівництвом своєї знаменитої мами і вже вчиться найскладнішому стрибку в фігурному катанні.

Реклама