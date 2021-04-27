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А тепер Баюл закидають плагіат: зовнішність Оксани – як у ікони моди

27 квітня, 13:50

Андрій Трофімов Андрій Трофімов

На фото, опублікованому легендарною українською спортсменкою, багато хто сприйняв її за прототип головної героїні фільму "Диявол носить Prada" Анну Вінтур

Анна Вінтур і Оксана Баюл

Анна Вінтур і Оксана Баюл / Фото: Getty Images, Instagram

Перша олімпійська чемпіонка незалежної України Оксана Баюл, яка останнім часом кілька разів звинуватила в плагіаті Росію, тепер сама зіткнулася з зауваженнями шанувальників, що її, Оксанин, імідж їм когось дуже нагадує.

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Сьогодні героїня Ліллехаммера-1994, яка живе разом із сім'єю в Лас-Вегасі, опублікувала власне фото з зачіскою каре і затемненими окулярами.

"Коли ти фокусуєшся на собі, ти ростеш. Коли ти фокусуєшся на л##ні, зростає кількість л##на. Прочитай це знову", – написала під цим знімком в Instagram 43-річна Оксана Баюл

Тим часом відразу кілька фоловерів Оксани відзначили схожість Баюл на цьому фото з іншою жінкою.

"Вау! На вигляд, як Анна Вінтур", "І я відразу подумала, що це Анна Вінтур. LOL", – пишуть в коментарях під постом Оксани Баюл користувачі соцмереж

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Відзначимо, що британка Анна Вінтур – багаторічна редакторка американського видання журналу Vogue, Дама-Командор ордена Британської імперії, одна з найвпливовіших фігур в світі сучасної моди. А з 2003 року вона стала відома за межами світу моди як прототип головної героїні книги і фільму "Диявол носить Prada".

Анна Вінтур. Фото – Getty Images

Нагадаємо, раніше Оксана заявила, що росіянка Аліна Загітова виграла Олімпіаду-2018 в сукні, скопійованій з костюма Баюл 1995 року.

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Пізніше Баюл звинуватила Росію ще в одному плагіаті. Українка вважає, що росіяни вкрали у неї ще й знаменитий костюм "Білого лебедя".

Оксана Баюл

Оксана Баюл / Фото: Getty Images

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Оксана Баюл і її донька

Оксана Баюл і її донька / Фото: Instagram

Намагаючись помститися Баюл, росіяни заявляють, мовляв, дівчина не першої свіжості вирішила підзаробити.

Дивіться, в якій нині формі Баюл

Оксана Баюл на льоду Відео: Instagram

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фігурне катання Оксана Баюл Анна Винтур

Джерело: Сегодня|Спорт

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