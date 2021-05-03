Куди подіне олімпійське "золото" Баюл? Фігуристка відповіла притчею

Оксана Баюл і її донька Софія / Фото: Instagram

Олімпійська чемпіонка 1994 року, фігуристка Оксана Баюл опублікувала притчу в Instagram. Так вона повідомила, що зробить зі своєю золотою медаллю.

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"Завжди знай собі ціну. Батько перед смертю сказав своєму синові: "Цей годинник був подарований твоїм прадідом, йому понад 200 років, але перш ніж я віддам його тобі, іди в магазин годинників і скажи, що я хочу продати його і подивитися, скільки він буде коштувати. Син пішов, а потім повернувся і сказав: "Годинникар заплатив би тільки 5 доларів, тому що він старий".

Тоді батько сказав синові: "Іди в кав'ярню". Він пішов, а потім повернувся і сказав: "Там заплатили б теж 5 доларів". "Іди в музей і покажи цей годинник". Син пішов, потім повернувся і сказав батькові: "Вони запропонували мені мільйон доларів за цей іржавий шматок".

Батько сказав: "Я хотів, щоб ви знали, що правильне місце правильно оцінює вашу цінність, не ставте себе в неправильне місце і не гнівайтесь, якщо ви цього не робите. Хто знає вашу цінність, той цінує вас, не зупиняйтеся в місці, яке вам не підходить".

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Люблю такі історії в священний Рамадан. Я свою золоту медаль залишу Софії, треба дітей вчити змолоду", – написала Баюл.

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