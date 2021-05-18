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Баюл обрушилась с новой атакой на россиян. Теперь – из-за ее псевдомамы

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
18 мая, 11:48
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"У них с Петренко рот не закрывался, какая я непослушная, неблагодарная негодяйка", – украинская фигуристка призвала не идеализировать роль Змиевской в ее жизни
Олимпийская чемпионка-1994 Оксана Баюл
Олимпийская чемпионка-1994 Оксана Баюл / Фото: Instagram

Первая олимпийская чемпионка в истории независимой Украины Оксана Баюл продолжает воевать с Россией. В этот раз от фигуристки, ставшей золотой медалисткой Лиллехаммера-1994, досталось российским СМИ.

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Причиной послужила статья медиа РФ, в которой отмечается вклад тренера Галины Змиевской в успехи Баюл. Дескать, Оксана, жившая без отца и потерявшая мать, в начале 1990-х перебралась в квартиру Змиевской. А 20 лет спустя... обвинила ее в краже денег.

"Не пишите неправду! Я у Змиевской дома оказалась после того, как стала второй на Европе. Жила я по приезде в Одессу на катке "Льдинка" с ребятами, друзьями по группе с Днепра. На тренировках и сборах были тренеры Николаев, Белоусов, Немировский. Змиевская весь сезон 92-93 провела в Америке с новым зятем Петренко, с которым я познакомилась впервые после моего "золота" на чемпионате мира", – написала у себя в Instagram 43-летняя Баюл, которая с мужем Карло-Джей Фариной и 5-летней дочкой Софией проживает сейчас в Лас-Вегасе

Оксана Баюл
Оксана Баюл / Фото: Instagram

"Как же замечательно всем рассказывать, что она – моя мама, без бумаг на опекунство. Сейчас я знаю законы Америки, а в 16 лет я даже по-английски не разговаривала, а контракты читать – я так точно не читала. Поэтому рассказывайте правду, которую очень легко перепроверить, а ту пропаганду, что вы несете про меня, так это чушь. Задайте вопросы ей самой, что она молчит? Когда я попала в аварию, у них с Петренко рот в интервью не закрывался, какая я растакая непослушная, неблагодарная негодяйка. А через 20 лет, когда контракты были в первый раз прочитаны, так уж без судебного разбирательства не обошлось", – добавила Баюл

Ранее Оксана заявила, что россиянка Алина Загитова выиграла Олимпиаду-2018 в платье, скопированном с костюма Баюл 1995 года.

Позже Баюл обвинила Россию еще в одном плагиате. Украинка считает, что россияне украли у нее еще и знаменитый костюм "Белого лебедя".

Оксана Баюл на льду Видео: Instagram
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