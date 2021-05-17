Ты молодой дурак! Баюл поставила на место российского хореографа

Звезда мирового фигурного катания Оксана Баюл жестко ответила Алексею Железнякову, заявив, что таких чемпионов, как она, в мире не забывают

Баюл - первая олимпийская чемпионка независимой Украины / Фото: Instagram

Олимпийская чемпионка 1994 года в женском одиночном катании Оксана Баюл прокомментировала слова российского хореографа Алексея Железнякова о ней. Специалист сказал, что украинка специально провоцирует скандалы, так как ее стали забывать.

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"Железняков, людей, как я, не забывают. Ты молодой дурак. Соня Хени сейчас тоже не на слуху у желтой прессы. Ее знают и любят во всем мире, смотрят ее фильмы", – написала Баюл в своем Instagram.

Ранее Оксана заявила, что россиянка Алина Загитова выиграла Олимпиаду-2018 в платье, скопированном с костюма Баюл 1995 года.

Позже Баюл обвинила Россию еще в одном плагиате. Украинка считает, что россияне украли у нее еще и знаменитый костюм "Белого лебедя".