Американського футболіста вигнали із команди прямо під час матчу

У Національній футбольній лізі Америки поєдинок між командами Нью-Йорк Джетс та Тампа-Бей Бакканірс завершився гучним скандалом.
Читайте також: Постріли зупинили матч: четверо поранених на футбольному поєдинку в Америці
Посварили гравець Тампи Антоніо Браун та тренер клубу Брюс Еріанс. Футболісту не сподобалося рішення тренера, який спочатку замінив його, а згодом неодноразово просив знову вийти на поле.
Далі по темі
За підсумками словесної суперечки Еріанс сказав Брауну забиратися з команди, на що той під час гри зняв екіпірування і кинув його у бік фанатів. ]
Після матчу на прес-конференції тренер заявив, що Браун більше не є гравцем його команди.
Video of Antonio Brown leaving the field po taking off його jersey and shirt and throw it into the stands. pic.twitter.com/1hwNYei5Fq- Field Yates (@FieldYates) January 2, 2022
Читайте також:
- Американський футболіст помер після затримання. Мати у всьому звинувачує поліцію
- Баскетболіст та футболіст влаштували жорсткий махач. Що не поділили зірки?
- Заради цього потрібно ходити на стадіон! Дивіться, як фанати врятували кота, що зірвався з трибун
- Білоруського футболіста посадили на 8 років. Він виступив проти Лукашенка
- Гаряча матуся! Дружина футболіста у чорному бікіні еротично піднімала маску на пляжі