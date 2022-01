Американського футболіста вигнали із команди прямо під час матчу

У Національній футбольній лізі Америки поєдинок між командами Нью-Йорк Джетс та Тампа-Бей Бакканірс завершився гучним скандалом.

Читайте також: Постріли зупинили матч: четверо поранених на футбольному поєдинку в Америці

Посварили гравець Тампи Антоніо Браун та тренер клубу Брюс Еріанс. Футболісту не сподобалося рішення тренера, який спочатку замінив його, а згодом неодноразово просив знову вийти на поле.

За підсумками словесної суперечки Еріанс сказав Брауну забиратися з команди, на що той під час гри зняв екіпірування і кинув його у бік фанатів. ]

Після матчу на прес-конференції тренер заявив, що Браун більше не є гравцем його команди.

Video of Antonio Brown leaving the field po taking off його jersey and shirt and throw it into the stands. pic.twitter.com/1hwNYei5Fq