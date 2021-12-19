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СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Баскетболіст та футболіст влаштували жорсткий махач. Що не поділили зірки?

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор Спорт Сьогодні
19 грудня, 12:58
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Олімпійський чемпіон з баскетболу Дерон Вільямс та найкращий гравець десятиліття в американський футбол Франклін Гор зустрілися у рингу
Вільямс переміг Гора рішенням суддів
Вільямс переміг Гора рішенням суддів / Фото: REUTERS

У Флориді пройшло шоу, де не професійні боксери вийшли у ринг. Скандальний блогер Джейк Пол здобув перемогу над колишнім чемпіоном UFC Тайроном Вудлі.

А ще у ринг вийшли колишній гравець НБА Дерон Вільямс та колишній гравець в американський футбол Франклін Гор.

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Виявилося, що профі-спортсмени абсолютно не готові до нового виду спорту. Вони швидко видихнулися на рингу. Трохи краще почував себе Вільямс, який відправив суперника в нокдаун у третьому раунді. Він і переміг роздільним рішенням суддів, повідомляє Allboxing.

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Треба сказати, що обидва новоспечені боксери були досить відомі і успішні у своїх видах спорту.

Дерон Вільямс тричі брав участь у матчах усіх зірок НБА, також є олімпійським чемпіоном у складі збірної США.

Франклін Гор був включений до команди десятиліття Національної футбольної ліги.

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