Американского футболиста выгнали из команды прямо во время матча

В Национальной футбольной лиге Америки поединок между командами Нью-Йорк Джетс и Тампа-Бэй Бакканирс завершился громким скандалом.

Повздорили игрок Тампы Антонио Браун и тренер клуба Брюс Эрианс. Футболисту не понравилось решение тренера, который сначала заменил его, а затем неоднократно просил снова выйти на поле.

По итогам словесной перепалки Эрианс сказал Брауну убираться из команды, на что тот во время игры снял экипировку и бросил ее в сторону фанатов.

Уже после матча на пресс-конференции тренер заявил, что Браун больше не является игроком его команды.

Video of Antonio Brown leaving the field after taking off his jersey and shirt and throw it into the stands. pic.twitter.com/1hwNYei5Fq