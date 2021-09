Ради этого нужно ходить на стадион! Смотрите, как фанаты спасли кота сорвавшегося с трибун

Это видео, пожалуй, было самым ярким эпизодом встречи двух университетских команд – Аппалачского университета и университета Майами.

Во время игры животное семейства кошачьих сорвалось с парапета верхней трибуны и зацепилось за проволоку. Пока кот висел на трибуне, находившиеся снизу болельщики успели развернуть американский флаг, чтобы использовать его в качестве спасательного тента. В момент, когда животное сорвалось, оно упало точно на флаг.

. @CanesFootball fans are live savers! Literally! And @canesvoice can give play by play to just about anything.

pic.twitter.com/49RQwrhmWa