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Ради этого нужно ходить на стадион! Смотрите, как фанаты спасли кота сорвавшегося с трибун

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
12 сентября, 13:22
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В Майами во время матча по американскому футболу болельщики спасли кота, который сорвался с верхнего яруса трибуны
Футбольные болельщики спасли сорвавшегося с трибун кота
Футбольные болельщики спасли сорвавшегося с трибун кота / Фото: si.com

Это видео, пожалуй, было самым ярким эпизодом встречи двух университетских команд – Аппалачского университета и университета Майами.

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Во время игры животное семейства кошачьих сорвалось с парапета верхней трибуны и зацепилось за проволоку. Пока кот висел на трибуне, находившиеся снизу болельщики успели развернуть американский флаг, чтобы использовать его в качестве спасательного тента. В момент, когда животное сорвалось, оно упало точно на флаг.

Затем болельщики под несмолкаемые аплодисменты захотели представить его стадиону в стиле Симбы из мультфильма "Король Лев". Но испуганное животное вырвалось из рук спасателей, при этом изрядно их поцарапав.

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По сообщению ESPN, сотрудники безопасности стадиона поймали кота и увезли в ветеринарную поликлинику.

Остается только догадываться, каким образом животное попало на футбольный стадион. Но главное, что все хорошо закончилось.

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