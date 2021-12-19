Баскетболист и футболист устроили жесткий махач. Что не поделили звезды?

Олимпийский чемпион по баскетболу Дерон Уильямс и лучший игрок десятилетия в американский футбол Франклин Гор встретились в ринге

Уильямс победил Гора решением судей / Фото: REUTERS

Во Флориде прошло шоу, где не профессиональные боксеры вышли в ринг. Скандальный блогер Джейк Пол одержал победу над бывшим чемпионом UFC Тайроном Вудли.

А еще в ринг вышли бывший игрок НБА Дерон Уильямс и бывший игрок в американский футбол Франклин Гор.

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Оказалось, что профи-спортсмены абсолютно не готовы к новому виду спорта. Они быстро выдохлись в ринге. Чуть лучше себя чувствовал Уильямс, который отправил соперника в нокдаун в третьем раунде. Он победил раздельным решением судей, сообщает Allboxing.

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Надо сказать, что оба новоиспеченных боксера были достаточно известны и успешны в своих видах спорта.

Дерон Уильямс трижды принимал участие в матчах всех звезд НБА, а также является олимпийским чемпионом в составе сборной США.

Франклин Гор был включен в команду десятилетия Национальной футбольной лиги.