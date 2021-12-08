Американский футболист умер после задержания. Мать во всем винит полицию

Бывший игрок в американский футбол Гленн Фостер умер после задержания полицией. Ему был 31 год.
Фостеру было предъявлено обвинение в нападении и грабеже. При задержании он оказал сопротивление органам правопорядка, пишет Евроспорт.
Подробностями смерти сына поделилась Сабрина Фостер.
"Он скончался в заключении после того, как полицейские отказали ему в медицинской помощи. Ему отказывали в течение двух дней. Я говорила им, что Гленн не ел и не пил, поэтому его органы могут отказать, но это никого не волновало", – возмущается Сабрина.
Фостер в сильнейшей лиге Америки выступал за Нью-Орлеан Сэйнтс. Рано завершил карьеру из-за травм и в последние годы работал агентом по недвижимости.
No words right now. Rest Powerfully, Little Brother. From Chicago to Champaign to New Orleans. You left your mark everywhere you went. Glenn Foster, we love you bruh. pic.twitter.com/zvQN2TxkJ5— Rep. Kam Buckner (@RepKamBuckner) December 7, 2021
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