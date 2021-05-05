Жарко от одного взгляда на эту блондинку! Пляжная мода от роскошной жены футболиста

Камилла Костек / Фото: Instagram

Звезда американского футбола Роб Гронковски попал в Книгу рекордов Гиннеса, когда словил мяч, выброшенный с вертолета с высоты 185 метров. Но больше всего победитель 55-го Супербоула в составе Тампа-Бэй Бакканирс гордится женой, моделью купальников и телеведущей Камилла Костек. А днях красавица представила новую коллекцию бикини.

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"Камилла, как ты себя чувствуешь в этом костюме?" Я чувствую себя иконой", – написала девушка впечатления от белоснежного купальника в Instagram

"В огне!", "Роскошная", Ты вообще реальная?", – восторженно отозвались поклонники модели.

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Камилла Вероника Костек – американская модель и телеведущая. Впервые она получила признание за свою работу с Reebok, а затем стала невероятно популярная благодаря рекламе купальников и регулярному появлению в Sports Illustrated Swimsuit Issue, включая обложку издания 2019 года. А с 2021 года красавица-блондинка является ведущей игрового шоу Wipeout.

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Ранее мы рассказывали, как соблазнительная рестлерша зажигала в эротичном белье и бикини.

Елена Вулицки Видео: Instagram

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