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Белорусского футболиста посадили на 8 лет. Он выступил против Лукашенко

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
19 июля, 19:50
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Ростислав Стефанович агитировал за оппозиционного кандидата Виктора Бабарико, его обвинили в участии в массовых беспорядках в Минске
Стефановича признали политзаключенным
Стефановича признали политзаключенным

Игрок по американскому футболу клуба Минские Зубры Ростислав Стефанович приговорен к восьми годам колонии усиленного режима.

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"Команда по-прежнему уверена в невиновности Ростислава и надеется на полную реабилитацию", – говорится в сообщении клуба на Facebook.

Стефанович был членом расширенного состава Координационного совета белорусской оппозиции и участвовал в агитации штаба Виктора Бабарико, которого ранее приговорили к 14 годам лишения свободы.

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32-летний Стефанович был задержан и избит в сентябре 2020 года, его обвинили в участии в массовых беспорядках в Минске. Позднее международными правозащитными организациями он был официально признан политзаключенным.

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