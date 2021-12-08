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Американський футболіст помер після затримання. Мати у всьому звинувачує поліцію

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор Спорт Сьогодні
8 грудня, 14:31
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Гленн Фостер, який раніше виступав за Нью-Орлеан Сейнтс, чинив опір під час затримання. Його звинувачували в нападі та пограбуванні
Гленн Фостер рано завершив кар'єру
Гленн Фостер рано завершив кар'єру

Колишній гравець у американський футбол Гленн Фостер помер після затримання поліцією. Йому було 31 рік.

Фостеру було пред'явлено звинувачення у нападі та пограбуванні. При затриманні він чинив опір органам правопорядку повідомляє Євроспорт.

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Подробицями смерті сина поділилася Сабріна Фостер.

"Він помер ув'язнений після того, як поліцейські відмовили йому в медичній допомозі. Йому відмовляли протягом двох днів. Я говорила їм, що Гленн не їв і не пив, тому його органи можуть відмовити, але це нікого не хвилювало", – обурюється Сабріна.

Фостер у найсильнішій лізі Америки виступав за Нью-Орлеан Сейнтс. Рано завершив кар'єру через травми і в останні роки працював агентом з нерухомості.

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