Американський футболіст помер після затримання. Мати у всьому звинувачує поліцію

Колишній гравець у американський футбол Гленн Фостер помер після затримання поліцією. Йому було 31 рік.

Фостеру було пред'явлено звинувачення у нападі та пограбуванні. При затриманні він чинив опір органам правопорядку повідомляє Євроспорт.

Подробицями смерті сина поділилася Сабріна Фостер.

Фостер у найсильнішій лізі Америки виступав за Нью-Орлеан Сейнтс. Рано завершив кар'єру через травми і в останні роки працював агентом з нерухомості.

No words right now. Rest Powerfully, Little Brother. From Chicago to Champaign to New Orleans. You left your mark everywhere you went. Glenn Foster, we love you bruh. pic.twitter.com/zvQN2TxkJ5