Американський футболіст помер після затримання. Мати у всьому звинувачує поліцію

Колишній гравець у американський футбол Гленн Фостер помер після затримання поліцією. Йому було 31 рік.
Фостеру було пред'явлено звинувачення у нападі та пограбуванні. При затриманні він чинив опір органам правопорядку повідомляє Євроспорт.
Подробицями смерті сина поділилася Сабріна Фостер.
"Він помер ув'язнений після того, як поліцейські відмовили йому в медичній допомозі. Йому відмовляли протягом двох днів. Я говорила їм, що Гленн не їв і не пив, тому його органи можуть відмовити, але це нікого не хвилювало", – обурюється Сабріна.
Фостер у найсильнішій лізі Америки виступав за Нью-Орлеан Сейнтс. Рано завершив кар'єру через травми і в останні роки працював агентом з нерухомості.
No words right now. Rest Powerfully, Little Brother. From Chicago to Champaign to New Orleans. You left your mark everywhere you went. Glenn Foster, we love you bruh. pic.twitter.com/zvQN2TxkJ5— Rep. Kam Buckner (@RepKamBuckner) December 7, 2021
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