Важка смерть зірки футболу у 33 роки: перестав дихати в будинку батьків

Колишня зірка НФЛ Джино Хейес помер в Джорджії після тривалої хвороби і боротьби за своє життя, залишивши багату спадщину і двох дітей

Джино Хейес / Фото: Twitter

Колишній гравець Національної футбольної ліги американець Джино Хейес помер у віці 33 років. Спортсмен пішов з життя у будинку своїх батьків в Джорджії після тривалої хвороби. Раніше 18-річний футболіст помер під час матчу, не дочекавшись лікарів.

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Як повідомляє TMZ, останнім часом Хейес знаходився під постійним доглядом, оскільки страждав хронічним захворюванням печінки. Діагноз колишньому гравцеві НФЛ був поставлений у 2019 році. Погіршення стану Джино пов'язано з сімейною схильністю до захворювань печінки і застосуванням безрецептурних знеболюючих.

В останні кілька тижнів Хейесу стало зовсім погано, і за кілька днів до смерті спортсмена відвідали друзі і близькі, щоб попрощатися. У Хейеса залишилися дружина і двоє дітей – 12 і 8 років.

Головний тренер штату Флорида Майк Норвелл: "Він прожив своє життя як великий семінол, що вплинув на багатьох протягом усієї своєї подорожі на поле і за його межами. Його спадщина буде жити далі"

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Відзначимо, що Хейес був обраний на драфті в 2007 році і виступав на позиції лайнбекера в Тампа-Бей Баккенірс, Чикаго Беарз і Джексонвілл Джагуарс. Після семи сезонів в НФЛ він завершив професійну кар'єру у 2014 році.

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