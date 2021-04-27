Русский
$ 27,86
33,65
  1. Спорт
  2. Інші новину спорту

Важка смерть зірки футболу у 33 роки: перестав дихати в будинку батьків

27 квітня, 17:59

Олена Павлова Олена Павлова

Колишня зірка НФЛ Джино Хейес помер в Джорджії після тривалої хвороби і боротьби за своє життя, залишивши багату спадщину і двох дітей

Джино Хейес

Джино Хейес / Фото: Twitter

Колишній гравець Національної футбольної ліги американець Джино Хейес помер у віці 33 років. Спортсмен пішов з життя у будинку своїх батьків в Джорджії після тривалої хвороби. Раніше 18-річний футболіст помер під час матчу, не дочекавшись лікарів.

Реклама

Читайте також: Помер син легенди баскетболу Скотті Піппена. Батько в розпачі просить підтримки

Як повідомляє TMZ, останнім часом Хейес знаходився під постійним доглядом, оскільки страждав хронічним захворюванням печінки. Діагноз колишньому гравцеві НФЛ був поставлений у 2019 році. Погіршення стану Джино пов'язано з сімейною схильністю до захворювань печінки і застосуванням безрецептурних знеболюючих.

В останні кілька тижнів Хейесу стало зовсім погано, і за кілька днів до смерті спортсмена відвідали друзі і близькі, щоб попрощатися. У Хейеса залишилися дружина і двоє дітей – 12 і 8 років.

Головний тренер штату Флорида Майк Норвелл: "Він прожив своє життя як великий семінол, що вплинув на багатьох протягом усієї своєї подорожі на поле і за його межами. Його спадщина буде жити далі"

Реклама

Відзначимо, що Хейес був обраний на драфті в 2007 році і виступав на позиції лайнбекера в Тампа-Бей Баккенірс, Чикаго Беарз і Джексонвілл Джагуарс. Після семи сезонів в НФЛ він завершив професійну кар'єру у 2014 році.

Раніше український легкоатлет несподівано помер в 27 років- він був сином призера Олімпіади.

Роб Гронковскі зловив м'яч, викинутий з вертольота з висоти 185 метрів Відео: Instagram

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

помер футболіст хвороби американський футбол НФЛ
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Юлія Левченко в бікіні: від цих кадрів вам стане шкода секс-символ українського спорту
Юлія Левченко в бікіні: від цих кадрів вам стане шкода секс-символ українського спортуІнші
"Вони мене мучили!" Дар'я Білодід позбулася чотирьох зубівІнші
"Я готова показатися вам без волосся". Фото української гімнастки під час хіміотерапіїІнші
Спікери Sports Talk Club обговорять популярність жіночого спорту
Спікери Sports Talk Club обговорять популярність жіночого спортуІнші
Хімія довела до того, що мені було все одно: українська гімнастка бореться з пухлиною
Хімія довела до того, що мені було все одно: українська гімнастка бореться з пухлиноюІнші
Гаряча велосипедистка ледь утримує груди рукою і сміється: фото
Гаряча велосипедистка ледь утримує груди рукою і сміється: фотоІнші

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти