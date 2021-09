Заради цього потрібно ходити на стадіон! Дивіться, як фанати врятували кота, що зірвався з трибун

Це відео, мабуть, було найяскравішим епізодом зустрічі двох університетських команд – Аппалачського університету і університету Маямі.

Читайте також: На етапі Формули-1 ледь не сталося вбивство. Моторошні кадри з Італії

Під час гри тварина сімейства котячих зірвалася з парапету верхньої трибуни і зачепилася за дріт. Поки кіт висів на трибуні, вболівальники, що знаходилися знизу, встигли розгорнути американський прапор, щоб використати його в якості рятувального тенту. В момент, коли тварина зірвалася, вона впала точно на прапор.

. @CanesFootball fans are live savers! Literally! And @canesvoice can give play by play to just about anything.

pic.twitter.com/49RQwrhmWa