Заради цього потрібно ходити на стадіон! Дивіться, як фанати врятували кота, що зірвався з трибун

У Маямі під час матчу з американського футболу вболівальники врятували кота, який зірвався з верхнього ярусу трибуни

/ Фото: si.com

Це відео, мабуть, було найяскравішим епізодом зустрічі двох університетських команд – Аппалачського університету і університету Маямі.

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Під час гри тварина сімейства котячих зірвалася з парапету верхньої трибуни і зачепилася за дріт. Поки кіт висів на трибуні, вболівальники, що знаходилися знизу, встигли розгорнути американський прапор, щоб використати його в якості рятувального тенту. В момент, коли тварина зірвалася, вона впала точно на прапор.

. @CanesFootball fans are live savers! Literally! And @canesvoice can give play by play to just about anything.

pic.twitter.com/49RQwrhmWa - VICTOR BERMUDEZ (@vicbermudez) September 11, 2021

Потім вболівальники під гучні оплески захотіли показати його стадіону в стилі Сімби з мультфільму "Король Лев". Але перелякана тварина вирвалася з рук рятувальників, при цьому неабияк їх подряпавши.

CAT SURVIVES FALL AT HARD ROCK STADIUM !!!! #SaveTheCat pic.twitter.com/oPNGgfUltZ - Yianni Laros (@Yiannithemvp) September 11, 2021

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За повідомленням ESPN, співробітники безпеки стадіону спіймали кота і відвезли його до ветеринарної поліклініки.

Залишається тільки здогадуватися, яким чином тварина потрапила на футбольний стадіон. Але головне, що все добре закінчилося.