Постріли зупинили матч: четверо поранених на футбольному поєдинку в Америці

В результаті стрілянини на футбольному матчі між командами середніх шкіл штату Алабами в п'ятницю ввечері були поранені чотири людини. Один з постраждалих перебуває у важкому стані, повідомляє The Washington Post.

Читайте також: Заради цього потрібно ходити на стадіон! Дивіться, як фанати врятували кота, який зірвався з трибун

Стрілянина сталася на стадіоні Ladd-Peebles у місті Мобіл під час поєдинку між школами Вігор і Вільямсона. За повідомленням поліції, було зроблено від п'яти до семи пострілів на виході зі стадіону.

WATCH: This is the moment on the MCPSS game broadcast between Williamson and Vigor when shots rang out in the concourse at Ladd-Peebles Stadium. The PA announcer is heard telling fans to "cover themselves" as people run onto the field and throughout the stadium. pic.twitter.com/SxS1hHEdOJ