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Постріли зупинили матч: четверо поранених на футбольному поєдинку в Америці

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
16 жовтня, 23:35
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Під час матчу з американського футболу між шкільними командами Вігор і Вільямсона постраждало кілька людей
В результаті стрілянини на футбольному матчі в Алабамі було поранено чотири людини
В результаті стрілянини на футбольному матчі в Алабамі було поранено чотири людини / Фото: The Washington Post

В результаті стрілянини на футбольному матчі між командами середніх шкіл штату Алабами в п'ятницю ввечері були поранені чотири людини. Один з постраждалих перебуває у важкому стані, повідомляє The Washington Post.

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Стрілянина сталася на стадіоні Ladd-Peebles у місті Мобіл під час поєдинку між школами Вігор і Вільямсона. За повідомленням поліції, було зроблено від п'яти до семи пострілів на виході зі стадіону.

За даними поліції, постраждали щонайменше чотири людини – троє чоловіків і одна жінка були госпіталізовані, і двоє з чотирьох були неповнолітніми. Стан одного з постраждалих критичний.

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На відео, опублікованому в соціальних мережах, видно, як вболівальники вибігають на поле до виходів зі стадіону, а гравці падають на землю з метою безпеки. Чути, як диктор говорить фанатам: "прикритися і захистити себе".

Поєдинок був зупинений за рахунку 28:12 на користь господарів і буде дограний в понеділок.

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Додамо, що це не перший випадок стрілянини на стадіоні в місті Мобіл. У 2019 дев'ять людей були поранені в результаті перестрілки, яка відбулася в кінці футбольного матчу між школами Ле Флора і Вільямсона. В результаті поліція заарештувала 17-річного підлітка, а пізніше визначила, що стрілянина почалася через сварку.

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