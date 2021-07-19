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Білоруського футболіста посадили на 8 років. Він виступив проти Лукашенка

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
19 липня, 19:50
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Ростислав Стефанович агітував за опозиційного кандидата Віктора Бабарика, його звинуватили в участі в масових заворушеннях у Мінську
Стефановича визнали політв'язнем
Стефановича визнали політв'язнем

Гравець з американського футболу клубу Мінські Зубри Ростислав Стефанович засуджений до восьми років колонії посиленого режиму.

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"Команда як і раніше впевнена в невинності Ростислава і сподівається на повну реабілітацію", – йдеться в повідомленні клубу на Facebook.

Стефанович був членом розширеного складу Координаційної ради білоруської опозиції і брав участь в агітації штабу Віктора Бабарика, якого раніше засудили до 14 років позбавлення волі.

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32-річний Стефанович був затриманий і побитий у вересні 2020 року, його звинуватили в участі в масових заворушеннях у Мінську. Пізніше міжнародними правозахисними організаціями він був офіційно визнаний політв'язнем.

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