Тяжелая смерть звезды футбола в 33 года: перестал дышать в доме родителей

Бывшая звезда НФЛ Джино Хэйес скончался в Джорджии после продолжительной болезни и борьбы за свою жизнь, оставив богатое наследие и двоих детей

Джино Хэйес / Фото: Twitter

Бывший игрок Национальной футбольной лиге американец Джино Хэйес умер в возрасте 33 лет. Спортсмен скончался в доме своих родителей в Джорджии после продолжительной болезни. Ранее 18-летний футболист умер во время матча, не дождавшись врачей.

Реклама

Читайте также: Умер сын легенды баскетбола Скотти Пиппена. Отец в отчаянии просит поддержки

Как сообщает TMZ, в последнее время Хэйес находился под постоянным уходом, поскольку страдал хроническим заболеванием печени. Диагноз бывшему игроку НФЛ был поставлен в 2019 году. Ухудшение состояния Джино связано с семейной предрасположенностью к заболеваниям печени и применением безрецептурных обезболивающих.

В последние несколько недель Хэйесу стало совсем плохо, и за несколько дней до смерти спортсмена посетили друзья и близкие, чтобы попрощаться. У Хэйеса остались жена и двое детей – 12 и 8 лет.

Главный тренер штата Флорида Майк Норвелл: "Он прожил свою жизнь как великий семинол, повлиявший на многих на протяжении всего своего путешествия на поле и за его пределами. Его наследие будет жить дальше"

Реклама

Отметим, что Хэйес был выбран на драфте в 2007 году и выступал на позиции лайнбекера в Тампа-Бэй Бакканирс, Чикаго Беарз и Джэксонвилл Джагуарс. После семи сезонов в НФЛ он завершил профессиональную карьеру в 2014 году.

Ранее украинский легкоатлет неожиданно умер в 27 лет – он был сыном призера Олимпиады.

Роб Гронковски поймал мяч, выброшенный из вертолета с высоты 185 метров Видео: Instagram

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама