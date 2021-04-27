Українська
$ 27,86
33,65
  1. Новости спорта
  2. Новости спорта

Тяжелая смерть звезды футбола в 33 года: перестал дышать в доме родителей

27 апреля, 17:59

Елена Павлова Елена Павлова

Бывшая звезда НФЛ Джино Хэйес скончался в Джорджии после продолжительной болезни и борьбы за свою жизнь, оставив богатое наследие и двоих детей

Джино Хэйес

Джино Хэйес / Фото: Twitter

Бывший игрок Национальной футбольной лиге американец Джино Хэйес умер в возрасте 33 лет. Спортсмен скончался в доме своих родителей в Джорджии после продолжительной болезни. Ранее 18-летний футболист умер во время матча, не дождавшись врачей.

Реклама

Читайте также: Умер сын легенды баскетбола Скотти Пиппена. Отец в отчаянии просит поддержки

Как сообщает TMZ, в последнее время Хэйес находился под постоянным уходом, поскольку страдал хроническим заболеванием печени. Диагноз бывшему игроку НФЛ был поставлен в 2019 году. Ухудшение состояния Джино связано с семейной предрасположенностью к заболеваниям печени и применением безрецептурных обезболивающих.

В последние несколько недель Хэйесу стало совсем плохо, и за несколько дней до смерти спортсмена посетили друзья и близкие, чтобы попрощаться. У Хэйеса остались жена и двое детей – 12 и 8 лет.

Главный тренер штата Флорида Майк Норвелл: "Он прожил свою жизнь как великий семинол, повлиявший на многих на протяжении всего своего путешествия на поле и за его пределами. Его наследие будет жить дальше"

Реклама

Отметим, что Хэйес был выбран на драфте в 2007 году и выступал на позиции лайнбекера в Тампа-Бэй Бакканирс, Чикаго Беарз и Джэксонвилл Джагуарс. После семи сезонов в НФЛ он завершил профессиональную карьеру в 2014 году.

Ранее украинский легкоатлет неожиданно умер в 27 лет – он был сыном призера Олимпиады.

Роб Гронковски поймал мяч, выброшенный из вертолета с высоты 185 метров Видео: Instagram

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

умер футболист болезни американский футбол НФЛ
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Юлия Левченко в бикини: от этих кадров вам станет жаль секс-символ украинского спорта
Юлия Левченко в бикини: от этих кадров вам станет жаль секс-символ украинского спортаДругие
"Они меня мучили!" Дарья Белодед лишилась четырех зубовДругие
"Я готова показаться вам без волос". Фото украинской гимнастки во время химиотерапииДругие
Спикеры Sports Talk Club обсудят популярность женского спорта
Спикеры Sports Talk Club обсудят популярность женского спортаДругие
Химия довела до того, что мне было все равно: украинская гимнастка борется с опухолью
Химия довела до того, что мне было все равно: украинская гимнастка борется с опухольюДругие
Горячая велосипедистка едва удерживает грудь рукой и смеется: фото
Горячая велосипедистка едва удерживает грудь рукой и смеется: фотоДругие

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять