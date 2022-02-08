Тупі! Друг Путіна образив суперниць збірної Росії

На жіночому хокейному турнірі Ігор-2022 жодного дня без скандалу. Ми вже писали, що збірна Канади відмовлялася грати з Росією.
І не дарма. Форвард збірної Росії Поліна Болгарєва отримала позитивний тест на коронавірус.
З цієї причини сьогодні фінська команда вийшла на гру в захисних масках.
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Що дуже не сподобалося колишньому президентові Міжнародної федерації хокею, великому другові Путіна, Рене Фазелю.
"Грати в масках – погано для здоров'я. Для мене це тупість, але кожна команда сама має право вибирати, як їй краще вчинити. Добре, що російська команда грає без масок. Люди не жартують із масками. Чому вони мають грати в хокей у них?" – цитує Фазеля СЕ.
До речі, Фінляндія виграла – 5:0.
Раніше організатори Олімпійських ігор довели до сліз українську сноубордистку Аннумарі Данчу.
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