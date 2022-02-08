Летючий голландець побив олімпійський рекорд на Іграх у Пекіні

Сьогодні на Оліміпіаді-2022 у Пекіні пройшли змагання з ковзанярського спорту, де тріумфатором став нідерландець К'єлд Нойс

К'єлд Нойс став триразовим олімпійським чемпіоном / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

На Олімпійських іграх-2022 у Пекіні визначилися медалісти у ковзанярському спорті на дистанції 1500 м серед чоловіків. У змаганнях взяли участь 30 спортсменів.

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Переможцем змагань став К'єлд Нойс з Нідерландів, який встановив новий олімпійський рекорд – 1,43,21! Попередній рекорд (1:43.95) на цій дистанції тримався 20 років – на Іграх-2002 у Солт-Лейк-Сіті його встановив американець Дерек Парра.

Другим із відставанням у 0,34 секунди став нідерландець Томас Крол. Замкнув трійку найсильніших представників Південної Кореї Мін Сік Кім (+1,03).

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Зазначимо, що для К'єлда Нойса олімпійське золото стало третім у кар'єрі. На Іграх-2018 у Пхенчхані він тріумфував на дистанціях 1000 м та 1500 м.

Нойс – перший ковзаняр, який зумів захистити олімпійський титул на 1500 метрів за останні 28 років. Справді унікальний спортсмен!

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Додамо, що К'єлд був прапороносцем збірної Нідерландів на церемонії відкриття Олімпійських ігор.

Олімпіада-2022. Ковзанярський спорт. Чоловіки. 1500 м

1. К'єлд Нойс (Нідерланди) – 1,43,21.

2. Томас Крол (Нідерланди) 0,34.

3. Мін Сік Кім (Південна Корея) +1,03.

Kjeld Nuis (Netherlands) wins his 3rd Olympic #Gold medal with a 1st place in #SpeedSkating – Men's 1500m!



First Men's 1500m back to back champion since 1994! #Beijing2022 | #StrongerTogether | @TeamNLTweets | @KjeldNuis - Olympics (@Olympics) February 8, 2022

Вчора ми розповідали, як легендарна нідерландка Ірена Вюст із рекордом стала шестиразовою олімпійською чемпіонкою. За цим показником Вюст зрівнялася із радянською ковзаняркою Лідією Скобліковою.