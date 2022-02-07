І це у 35 років! Легендарна нідерландка з рекордом стала шестиразовою олімпійською чемпіонкою

Олімпійською чемпіонкою з олімпійським рекордом стала представниця Нідерландів Ірен Вюст.
35-річна спортсменка змогла обійти своїх молодших опоненток і стала шестиразовою олімпійською чемпіонкою. За цим показником Вюст зрівнялася із радянською ковзаняркою Лідією Скобліковою.
Вперше Вюст стала олімпійською чемпіонкою ще у 2006 році в Турині, а потім брала медалі на кожній наступній Олімпіаді. Крім золота у її колекції ще п'ять срібних та одна бронзова медаль.
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- 1. Ірен Вюст (Нідерланди) – 1.53,28 (ОР)
- 2. Міхо Такагі (Японія) + 0,44
- 3. Антуанетта Де Йонг (Нідерланди) + 1,54
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