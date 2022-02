Летучий голландец побил олимпийский рекорд на Играх в Пекине

На Олимпийских играх-2022 в Пекине определились медалисты в конькобежном спорте на дистанции 1500 м среди мужчин. В соревнованиях приняло участие 30 спортсменов.

Победителем соревнований стал Кьелд Нейс из Нидерландов, который установил новый олимпийский рекорд – 1,43,21! Предыдущий рекорд (1:43.95) на этой дистанции держался 20 лет – на Играх-2002 в Солт-Лейк-Сити его установил американец Дерек Парра.

Вторым с отставанием в 0,34 секунды стал нидерландец Томас Крол. Замкнул тройку сильнейших представитель Южной Кореи Мин Сок Ким (+1,03).

Отметим, что для Кьелда Нейса олимпийское золото стало третьим в карьере. На Играх-2018 в Пхенчхане он торжествовал на дистанциях 1000 м и 1500 м.

Нейс – первый конькобежец, сумевший защитить олимпийский титул на 1500 метров за последние 28 лет. Действительно уникальный спортсмен!

Добавим, что Кьелд был знаменосцем сборной Нидерландов на церемонии открытия Олимпийских игр.

Олимпиада-2022. Конькобежный спорт. Мужчины. 1500 м

