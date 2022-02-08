Болельщики заждались. Олимпийская чемпионка готовится к эстафете в Пекине

Украинская биатлонистка Елена Билосюк пропустила старт Олимпийских игр из-за позитивного теста на коронавирус

Елена Билосюк готовится к выступлениям на Олимпиаде-2022 / Фото: Facebook

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак рассказал о нынешнем состоянии Елены Билосюк, которой так не хватает нашей команде.

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"Елена Билосюк на подходе, показатели улучшаются каждый день. 6 февраля уже работала на велотренажере. Надеюсь, что сможем выставить в состав на эстафету", – сказал Брынзак в интервью champion.com.ua.

Напомним, что тренерский штаб сборной Украины не может рассчитывать на трех биатлонисток. Кроме Елены Билосюк, положительный тест на коронавирус сдала Дарья Блашко.

Дарья Блашко / Фото: biathlon.com.ua

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А буквально вчера стало известно, что прославленная украинская биатлонистка Валя Семеренко покинула Олимпийские игры по состоянию здоровью.

Валя не смогла закончить индивидуальную гонку, во время которой едва не потеряла сознание.

"Валя хотела реабилитироваться за эстафету и начала быстро, но с горами шутки короткие, они ее наказали. Как я понял, Валентина потеряла сознание, или была близка к этому – закружилась голова и она не смогла продолжать гонку. После обследования в клинике Валю решили отправить ближайшим самолетом домой, она уже не сможет помочь команде, вместо нее будет заявлена ​​Меркушина", – сказал Брынзак.

Валентина Семеренко / Фото: AFP

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Отметим, что женская эстафетная гонка запланирована на 16 февраля.

Календарь биатлонных гонок на Олимпийских играх в Пекине.