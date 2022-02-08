Траса не для моєї спини: Підручний приголомшив заявою на Олімпіаді

Лідер нашої біатлонної збірної на Іграх у Пекіні дав зрозуміти, що від нього важко буде чекати успіхів у столиці Китаю

Дмитро Підручний / Фото: Getty Images

Чемпіон світу з біатлону та одна з головних надій нашої країни на медаль Олімпіади в Пекіні-2022 Дмитро Підручний приголомшив заявою, зробленою після того, як у вівторок, 8 лютого, він із трьома промахами посів 18-е місце в індивідуальній гонці.

"Хід був досить непоганий. Але траса тут погана для моєї спини, останні два кола відчувалася втома спини. Складна траса, чимось схожа на Антхольц. Повторюся, явно не для моєї спини", – поскаржився у коментарі UA:Перший Дмитро Підручний.

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Якщо все так кепсько зі спиною, велике питання, чи можна буде до кінця Олімпіади у Пекіні розраховувати на високі результати від Підручного – нашої топ-надії у чоловічому біатлоні.

"Якщо не брати до уваги цю проблему, їхав непогано, лижі котилися добре, спасибі сервісменам. Прикро за ці три промахи. Намагався добре стріляти, не поспішати на стрільбі, але, на жаль, трохи не пощастило", – додав після індивідуальної гонки Дмитро.

Попереду у чоловіків у біатлонних змаганнях Олімпіади спринт (12 лютого), пасьют (13 лютого), естафета (15 лютого) та мас-старт (18 лютого).

Дмитро Підручний / Фото: Twitter, Колаж: Сьогодні

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