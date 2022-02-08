Усі медалісти Олімпіади 8 лютого

Вівторок на зимових Іграх-2022 у Пекіні виявився найбільш радісним для Австрії, яка виграла одразу два золота

Австрієць Маєр - чемпіон у гірських лижах / Фото: Reuters

Україна й 8 лютого залишилася без медалей на Олімпіаді в Пекіні. Надії були на індивідуальну гонку біатлоністів, але Дмитро Підручний став лише 18-м.

УСІ МЕДАЛІСТИ ІГОР 8 ЛЮТОГО

Фристайл. Жінки. Біг-ейр

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1. Елін Гу (Китай)

2. Тесс Ледо (Франція)

3. Матильда Гремо (Швейцарія)

Гірські лижі. Чоловіки. Супергігант

1. Маттіас Маєр (Австрія)

2. Райан Кокран-Сігл (США)

3. Александер Омодт Кільде (Норвегія)

Сноуборд. Паралельний гігантський слалом. Чоловіки

1. Бенжамін Карл (Австрія)

2. Тім Мастнак (Словенія)

3. Вік Вайлд (РОК)

Сноуборд. Паралельний гігантський слалом. Жінки

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1. Естер Ледецька (Чехія)

2. Даніела Ульбінг (Австрія)

3. Глорія Котник (Словенія)

Біатлон. Чоловіки. Індивідуальні перегони

1. Кантен Фійон-Має (Франція)

2. Антон Смольський (Білорусь)

3. Йоханнес Бе (Норвегія)

Ковзанярський спорт. Чоловіки. 1 500 м

1. К'єлд Нейс (Нідерланди)

2. Томас Крол (Нідерланди)

3. Кім Мін Сік (Корея)

Лижні гонки. Жінки. Спринт

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1. Юнна Сундлінг (Швеція)

2. Майя Дальквіст (Швеція)

3. Джессіка Дігінс (США)

Лижні гонки. Чоловіки. Спринт

1. Йоганнес Клебо (Норвегія)

2. Федеріко Пеллегріно (Італія)

3. Олександр Терентьєв (РОК)

Керлінг. Змішані пари

1. Італія

2. Норвегія

3. Швеція

Санний спорт. Жінки. Одинак

1. Наталі Гайзенбергер (Німеччина)

2. Ганна Беррайтер

3. Тетяна Іванова (РОК)

Чемпіонка у сноубордингу Естер Ледецька / Фото: Reuters

Нагадаємо, Олімпіада у Пекіні триватиме до 20 лютого. Усього буде розіграно 109 комплектів нагород у семи видах спорту (15 дисциплін).

Україну на Олімпіаді-2022 представляють 45 спортсменів у 12 дисциплінах – у біатлоні, бобслеї, гірських лижах, двоборстві, лижних гонках, санному спорті, скелетоні, сноубордингу, стрибках з трампліну, фігурному катанні, фристайлі та шорт-треку.