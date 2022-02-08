Дикун якийсь: російський тренер обматюкав іноземного журналіста у Пекіні

На Олімпійських іграх у Пекіні не відбувається і дня, щоби представники Росії не вляпалися в черговий скандал. Цього разу відзначився старший тренер збірної Росії з лижних перегонів

Юрій Бородавко обматюкав журналіста / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Іноземні журналісти звернулися до Юрія Бородавка, щоб дізнатися, у чому секрет успіху російських лижників, які вже здобули на Олімпіаді-2022 чотири медалі.

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Але у відповідь журналіст почув нецензурну лайку, ніби перед ним був не заслужений тренер Росії, а вантажник із трьома класами освіти.

"Наш секрет? У нас дуже хороша методика, футбольна. Називається "взяв м'яч – *** (нецензурний вираз)!" – цитує тренера championat.com.

Нагадаємо, у сьогоднішніх перегонах Олександр Терентьєв завоював бронзову медаль у спринті ковзанним ходом, раніше Наталія Непряєва та Денис Спіцов стали срібними призерами у скіатлоні, а Олександр Великовунов завоював золото.

Проте, перемога Большунова викликала підозри в інших учасників перегонів через аж надто велику перевагу.

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А потім норвезькі журналісти заявили, що Росії взагалі не має бути на Олімпіаді-2022. Тільки тоді не виникатимуть скандали.