Російських спортсменів не має бути на Олімпіаді: жорстка заява з Норвегії

Перемога спортсмена з РОК Олександра Большунова у вчорашній скіатлонній гонці не дає спокою норвежцям. Вони впевнені – росіян взагалі не має бути у Пекіні

Росії не повинно бути на Олімпіаді-2022 / Фото: REUTERS

Вчора скіатлоніст Олександр Большунов виграв гонку з аномальним відривом, викликавши підозру у інших учасників змагань.

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У Норвегії ж впевнені, якби Росію покарали за махінації з допінгом як слід, то зараз навіть не було б приводу для скандалу.

"Олександр Большунов виграє стільки золотих медалей, скільки зможе. Єдина проблема – його та інших російських спортсменів не має бути на цій Олімпіаді.

Британський лижник не вірить в чисту перемогу росіянина Большунова / Фото: REUTERS

Большунов був настільки чудовий, що міг собі дозволити почати святкувати і плескати вже на останньому кілометрі. Усміхнений росіянин за традицією всіх, хто перемагає, з таким відривом фінішував, розмахуючи прапором. Але це був не російський триколор – це прапор ОКР.

Росія на чотири роки залишилась без міжнародних змагань / Фото: AFP

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Росія ще не може бути собою на Олімпійських іграх. Але організатори, росіяни та МОК працюють у тісному контакті, щоб змінити рамки дозволеного. Цей маленький театр – пародія на вердикт", – йдеться у статті видання NRK, яке цитує championat.com.

Нагадаємо, що росіяни у покарання за махінації з допінгом виступають у Пекіні. без прапора, гімну та взагалі без назви своєї країни – під абревіатурою РОК (російський олімпійський комітет).