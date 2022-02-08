Ледве не побив рекорд: український гірськолижник показав другий найкращий результат в історії

На Олімпійських іграх у Пекіні відбулися змагання гірськолижників у супергігантському слаломі

Австрієць Майєр - завоював 3-те олімпійське золото, українець Ковбаснюк на 32-му місці / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Титулований австрійський гірськолижник Маттіас Майєр завоював третє олімпійське золото у своїй кар'єрі. 31-річний спортсмен пройшов трасу супергіганта із результатом 1:19,94.

Its a second straight #Gold для Matthias Mayer of Austria in the #AlpineSkiing Men's Super G.



He won the same event at #PyeongChang2018



Congratulations! #Beijing2022 - Olympics (@Olympics) February 8, 2022

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Срібні нагороди в американця Райана Кокрана-Зігле, а бронзу взяв Александер Омодт Кілде з Норвегії. Фаворит змагань – швейцарець Марко Одерматт, зійшов із дистанції.

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Український спортсмен Іван Ковбаснюк посів 32 місце з результатом 1:25,56, відставши від переможця на +5,62 секунди. Це найкращий результат України за останні 20 років!

До Олімпіади-2022 українцям лише тричі вдавалося фінішувати у супер-гіганті. Найкращий результат у Миколи Скрябіна, який фінішував на 29-му місці на Олімпійських іграх у 2002 році.

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Загалом до фінішу дісталися 34 із 47 учасників. Швейцарець Беат Фойц, який вчора завоював золото в швидкісному спуску, також зійшов з дистанції.

Зазначимо, що австрієць Майєр виграє золото на третій Олімпіаді поспіль. У Сочі-2014 він здобув перемогу у швидкісному спуску, а у Пхенчхані у супергіганті. Вчора Майєр завоював бронзу у швидкісному спуску.