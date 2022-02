Ледве не побив рекорд: український гірськолижник показав другий найкращий результат в історії

Титулований австрійський гірськолижник Маттіас Майєр завоював третє олімпійське золото у своїй кар'єрі. 31-річний спортсмен пройшов трасу супергіганта із результатом 1:19,94.

Its a second straight #Gold для Matthias Mayer of Austria in the #AlpineSkiing Men's Super G.



He won the same event at #PyeongChang2018



Congratulations! #Beijing2022