Едва не побил рекорд: украинский горнолыжник показал второй лучший результат в истории

Титулованный австрийский горнолыжник Маттиас Майер завоевал третье олимпийское золото в свой карьере. 31-летний спортсмен прошел трассу супергиганта с результатом 1:19,94.

Its a second straight #Gold for Matthias Mayer of Austria in the #AlpineSkiing Men´s Super G.



He won the same event at #PyeongChang2018



Congratulations!#Beijing2022