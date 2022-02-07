У вівторок, 8 лютого, українці на Олімпіаді в Пекіні представляють нашу країну у фігурному катанні, сноубордингу, гірськолижному спорті, лижних ujyrf[, біатлоні та санному спорті.
Розклад українців на Олімпіаді 8 лютого
- 03:15. Фігурне катання. Одиночний турнір. Чоловіки. Коротка програма – Іван Шмуратко
- 04:40. Сноубординг. Паралельний слалом-гігант. Кваліфікація – Аннамарі Данча
- 05:00. Гірськолижний спорт. Супер-гігант – Іван Ковбаснюк
- 10.00. Лижна гонка. Спринт – вільний стиль. Кваліфікація – Валентина Камінська, Марина Анцибор, Вікторія Олех
- 10:30. Біатлон. Індивідуальна гонка. Чоловіки – Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал
- 10:50. Лижна гонка. Спринт – вільний стиль. Кваліфікація – Олексій Красовський, Руслан Перехода
- 13:50. Санний спорт. Третій та четвертий заїзди – Олена Стецьків, Юліанна Туницька
Нагадаємо, після стартових днів Олімпіади в медальному заліку Ігор лідирує Швеція, яка має три золота.