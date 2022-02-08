Тупые! Друг Путина оскорбил соперниц сборной России

Бывший глава мирового хоккея Рене Фазель раскритиковал финских хоккеисток за то, что они играли против россиянок в защитных масках

У финских хоккеисток дополнительная защита / Фото: REUTERS

На женском хоккейном турнире Игр-2022 ни дня без скандала. Мы писали уже, что сборная Канады отказывалась играть с Россией.

И не зря. Форвард сборной России Полина Болгарева получила положительный тест на коронавирус.

Реклама

По этой же причине сегодня финская команда вышла на игру в защитных масках.

Читайте также: Медальный зачет Олимпиады-2022 после 8 февраля

Что очень не понравилось бывшему президенту Международной федерации хоккея, большому другу Путина, Рене Фазелю.

Реклама

"Играть в масках – плохо для здоровья. Для меня это тупость, но каждая команда сама имеет право выбирать, как ей лучше поступить. Хорошо, что российская команда играет без масок. Люди не шутят с масками. Почему они должны играть в хоккей в них?" – цитирует Фазеля СЭ.

Кстати, Финляндия выиграла – 5:0.

Ранее организаторы Олимпийских игр довели до слез украинскую сноубордистку Аннумари Данчу.