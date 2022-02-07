Мощный скандал на Олимпиаде! Сборная Канады отказалась играть с Россией

Поединок женского хоккейного турнира сорван. Россиянки не показали соперницам результаты тестов на коронавирус

Матч женских команд был отложен / Фото: REUTERS

Сегодня на Олимпийских играх в Пекине был запланирован хоккейный матч между женскими сборными Канады и России.

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Команды даже провели предыгровую разминку, а далее канадские хоккеистки отказались выходить на матч.

Причиной послужило то, что "Кленовые листья" не получили информацию по тестам российских хоккеисток на коронавирус.

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Ранее мы писали, что канадские хоккеистки разорвали своих соперниц на Олимпиаде-2022. Они забросили 12 шайб бронзовым призерам Игр-2014.

Сегодня на Олимпиаде:

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