Мощный скандал на Олимпиаде! Сборная Канады отказалась играть с Россией

Сегодня на Олимпийских играх в Пекине был запланирован хоккейный матч между женскими сборными Канады и России.
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Команды даже провели предыгровую разминку, а далее канадские хоккеистки отказались выходить на матч.
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Причиной послужило то, что "Кленовые листья" не получили информацию по тестам российских хоккеисток на коронавирус.
Ранее мы писали, что канадские хоккеистки разорвали своих соперниц на Олимпиаде-2022. Они забросили 12 шайб бронзовым призерам Игр-2014.
Сегодня на Олимпиаде:
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