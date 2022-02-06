Олимпиада-2022: расписание всех финалов 7 февраля

В понедельник на зимних Играх в Пекине будут разыграны восемь комплектов олимпийских наград

Юлия Джима - наша надежда в индивидуальной гонке / Фото: REUTERS

Олимпийские игры в Пекине начинают первую полноценную соревновательную неделю. В понедельник, 7 февраля, будут разыграны восемь комплектов наград в семи видах спорта – фигурном катании, сноуборде, горных лыжах, конькобежном спорте, шорт-треке, биатлоне и прыжках с трамплина.

Расписание медальных стартов 7 февраля

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ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

07:35. Командный турнир

СНОУБОРД

08:55. Слоупстайл (мужчины)

ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ

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09:45. Гигантский слалом (женщины)

КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ

12:30. 1500 метров (женщины)

БИАТЛОН

13:00. Индивидуальная гонка (женщины)

ШОРТ-ТРЕК

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16:45. 500 метров (женщины)

17:00. 1000 метров (мужчины)

ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИНА

16:50. Смешанные команды

Напомним, что в Китай приехали представители 91 страны. 2871 спортсмен – 1581 мужчина и 1290 женщин. Они разыграют 109 комплектов наград в семи видах спорта (15 дисциплинах).

Нашу страну на Олимпиаде представляют 45 спортсменов в 12 дисциплинах – в биатлоне, бобслее, горных лыжах, двоеборье, лыжных гонках, санном спорте, скелетоне, сноубординге, прыжках с трамплина, фигурном катании, фристайле и шорт-треке.

Ранее наш корреспондент из Пекина поделился личным опытом – как попасть на запрещенный объект в Китае и выпить кофе. Из-за неразберихи волонтеров получилась экскурсия по столовой в олимпийской деревне – смотрите, что кушают и пьют будущие чемпионы.