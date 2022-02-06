Как попасть на запрещенный объект в Китае – и выпить кофе: личный опыт

Из-за неразберихи волонтеров получилась экскурсия по столовой в олимпийской деревне – что кушают и пьют будущие чемпионы

Столовая в олимпийской деревне / Фото: Любомир Луканюк

Характерная черта любой Олимпиады – это хаос. Когда правая рука не знает, что делать левой.

После церемонии открытия Игр в горный кластер отправили специальный поезд, загрузив в него как спортсменов, так и журналистов.

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А на станции прямо на платформу заехали автобусы, куда люди в форме чуть ли не руками заталкивали всех прибывших.

Дальше – веселее. Автобусы поехали в олимпийскую деревню, куда вход журналистам строго-настрого запрещен.

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Тормознув группу СМИ на КПП местные стражи порядка были крайне озадачены. И наказать нельзя, и отпустить нельзя.

В 20-градусный мороз более часа на улице выясняли, как быть дальше. Кто возьмет ответственность за депортацию прессы по отелям.

Когда уже все окоченели от холода, правоохранители сжалились и пустили в предбанник первого попавшегося объекта. Им оказалась олимпийская столовая.

Из каждого негативного случая нужно выжимать максимум позитива. Поэтому включаю "мой твоя не понимай" и пробираюсь на объект.

Разглядевшись, беру смартфон и обхожу здание по периметру. Особо не наглею, это чревато серьезными последствиями. Но издалека снимаю, чем потчуют будущих чемпионов.

Часть кухни уже закрыта. На улице 2:00 после полуночи. Там где открыто, можно поживиться пастой, рисом, салатами, пиццой, бобами. Много овощей и фруктов, выпечка, мороженное.

Несколько автоматов, где можно приготовить чай, кофе и другие кофейные напитки. Холодильники забиты водой и соками.

Наглею чуть больше и заказываю еду. Ошибка организаторов должна чем-то компенсироваться.

Паста, пицца, сок, мороженное. А сверху еще флэт уайт. Гулять так гулять.

История закончилась лишь в 3:30, когда организаторы таки подогнали автобус и развезли заблудших журналистов по домам.