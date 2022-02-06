Шанс на медаль: расписание украинцев на Олимпиаде 7 февраля

В понедельник, 7 февраля, на Олимпиаде в Пекине, среди прочего, разыграют медали в биатлоне – а именно в индивидуальной гонке у женщин. Несмотря на коронавирус у Елены Билосюк и Дарьи Блашко, у нас там есть кому побороться за награды.
Расписание украинцев на Олимпиаде 7 февраля
- 03:30. Горнолыжный спорт. Гигантский слалом. Женщины. 1-й заезд – Анастасия Шепиленко
- 06:00. Горнолыжный спорт. Скоростной спуск. Мужчины. Финал – Иван Ковбаснюк
- 06:25. Скелетон. Мужчины, 1-й и 2-й тренировочные заезды – Владислав Гераскевич
- 10:00. Санный спорт. Двойки. Мужчины. 3-й и 4-й тренировочные заезды – Игорь Стахов / Андрей Лисецкий
- 11:00. Биатлон. Индивидуальная гонка. Женщины – Ирина Петренко, Юлия Джима, Валентина Семеренко
- 13:50. Санный спорт. Женщины. 1-я попытка – Елена Стецкив, Юлианна Туницкая
Напомним, после стартовых дней Олимпиады в медальном зачете Игр лидирует Норвегия, у которой два золота и одна бронза.
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