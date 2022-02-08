8 февраля 19:00
Металлист --
Верес --
8 февраля 22:00
Бернли --
Манчестер Юнайтед --
8 февраля 22:00
Интер --
Рома --
9 февраля 21:45
Манчестер Сити --
Брентфорд --
9 февраля 22:00
Милан --
Лацио --
10 февраля 21:45
Ливерпуль --
Лестер --
10 февраля 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 февраля 19:00
Полесье --
Металлист --
12 февраля 14:30
Манчестер Юнайтед --
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12 февраля 17:00
Эвертон --
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Реал --
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Верес --
Черноморец --
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Интер --
13 февраля 16:00
Бернли --
Ливерпуль --
13 февраля 18:30
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Ювентус --
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Брайтон --
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СЕГОДНЯ Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Медальный зачет Олимпиады-2022 после 8 февраля

Александр Трикиша Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня
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8 февраля, 17:17
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Во вторник, 8 февраля, на Олимпийских играх в Пекине разыграли 10 комплектов наград в восми видах спорта. Смотрите медальный зачет по итогам пятого дня соревнований
Сегодня было разыграно 10 комплектов наград
Сегодня было разыграно 10 комплектов наград / Фото: REUTERS

Вторник получился самым урожайным днем для Австрии, выигравшей сразу два золота. Но лидерство в медальном зачете удерживает команда Швеции, которая сегодня пополнила свою копилку одним золотом. Все медалисты Олимпиады 8 февраля.

Всего же в Пекине награды различного качества завоевали уже 20 стран. К сожалению, в этом списке пока отсутствует Украина. Какие места занимают наши спортсмены на Олимпиаде в Пекине.

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Медальный зачет по итогам 8 февраля

МСтранаЗолотая медальСеребряная медаль Бронзовая медаль ВСЕГО
1

Швеция

4116
2

Нидерланды

3317
3

Китай

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3205
3

Германия

3205
5

Норвегия

3148
6

Италия

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2417
7

РОК

23510
8

Австрия

2327
9

Словения

2125
10

Франция

1405
11

Канада

1146
12

Япония

1124
13

Швейцария

1023
14

Австралия

1012
15

Чехия

1001
15

Новая Зеландия

1001
17

США

0415
18

Беларусь

0101
19

Венгрия

0022
20

Финляндия

0011
20

Южная Корея

0011
20

Польша

0011

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