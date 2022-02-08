Медальный зачет Олимпиады-2022 после 8 февраля

Вторник получился самым урожайным днем для Австрии, выигравшей сразу два золота. Но лидерство в медальном зачете удерживает команда Швеции, которая сегодня пополнила свою копилку одним золотом. Все медалисты Олимпиады 8 февраля.
Всего же в Пекине награды различного качества завоевали уже 20 стран. К сожалению, в этом списке пока отсутствует Украина. Какие места занимают наши спортсмены на Олимпиаде в Пекине.
Медальный зачет по итогам 8 февраля
|М
|Страна
|ВСЕГО
|1
Швеция
|4
|1
|1
|6
|2
Нидерланды
|3
|3
|1
|7
|3
Китай
|3
|2
|0
|5
|3
Германия
|3
|2
|0
|5
|5
Норвегия
|3
|1
|4
|8
|6
Италия
|2
|4
|1
|7
|7
РОК
|2
|3
|5
|10
|8
Австрия
|2
|3
|2
|7
|9
Словения
|2
|1
|2
|5
|10
Франция
|1
|4
|0
|5
|11
Канада
|1
|1
|4
|6
|12
Япония
|1
|1
|2
|4
|13
Швейцария
|1
|0
|2
|3
|14
Австралия
|1
|0
|1
|2
|15
Чехия
|1
|0
|0
|1
|15
Новая Зеландия
|1
|0
|0
|1
|17
США
|0
|4
|1
|5
|18
Беларусь
|0
|1
|0
|1
|19
Венгрия
|0
|0
|2
|2
|20
Финляндия
|0
|0
|1
|1
|20
Южная Корея
|0
|0
|1
|1
|20
Польша
|0
|0
|1
|1
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