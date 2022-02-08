Медальний залік Олімпіади-2022 після 8 лютого

У вівторок, 8 лютого, на Олімпійських іграх у Пекіні розіграли 10 комплектів нагород у восьми видах спорту. Дивіться медальний залік за підсумками п'ятого дня змагань

Сьогодні розіграли 10 комплектів нагород / Фото: REUTERS

Вівторок вийшов найврожайнішим днем для Австрії, яка виграла одразу два золота. Але лідерство у медальному заліку утримує команда Швеції, яка сьогодні поповнила свою скарбничку одним золотом. Усі медалісти Олімпіади 8 лютого.

Загалом у Пекіні нагороди різної якості завоювали вже 20 країн. На жаль, у цьому списку поки що відсутня Україна. Які місця займають наші спортсмени на Олімпіаді у Пекіні.

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Медальний залік за підсумками 8 лютого

М Країна ВСЬОГО 1 Швеція Далі по темі Небачений скандал на Олімпіаді: Японія – у прольоті, Росія – на п'єдесталі Кінець кар'єри: прославлена українка залишає Олімпіаду Україна захистила свою спортсменку у Пекіні-2022! Данчу не пускали на старт 4 1 1 6 2 Нідерланди 3 3 1 7 3 Китай Реклама 3 2 0 5 3 Німеччина 3 2 0 5 5 Норвегія 3 1 4 8 6 Італія Реклама 2 4 1 7 7 РОК 2 3 5 10 8 Австрія 2 3 2 7 9 Словенія 2 1 2 5 10 Франція 1 4 0 5 11 Канада 1 1 4 6 12 Японія 1 1 2 4 13 Швейцарія 1 0 2 3 14 Австралія 1 0 1 2 15 Чехія 1 0 0 1 15 Нова Зеландія 1 0 0 1 17 США 0 4 1 5 18 Білорусь 0 1 0 1 19 Угорщина 0 0 2 2 20 Фінляндія 0 0 1 1 20 Південна Корея 0 0 1 1 20 Польща 0 0 1 1

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