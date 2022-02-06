Україна без медалей. Які місця займають наші спортсмени на Олімпіаді в Пекіні

Українські спортсмени поки що не тішать добрими результатами в Пекіні. Після двох днів змагання зимової Олімпіади наші атлети медалей не завоювали, а найвищий результат – це 13 місце нашої команди в біатлонній змішаній естафеті.
Результати українських спортсменів на Олімпіаді-2022
13-е місце. Україна. Біатлон. Змішана естафета.
22-е місце. Антон Дукач. Санний спорт.
27-е місце. Андрій Мандзій. Санний спорт.
47-е місце. Євген Марусяк. Стрибки з трампліну. Звичайний трамплін.
52-е місце. Антон Корчук. Стрибки з трампліну. Звичайний трамплін.
56-е місце. Марина Анцибор. Лижні гонки. Скіатлон.
58-е місце. Олексій Красовський. Лижні гонки. Скіатлон.
60-е місце. Вікторія Олех. Лижні гонки. Скіатлон.
62-е місце. Юлія Кроль. Лижні гонки. Скіатлон.
63-е місце. Дар'я Рубльова. Лижні гонки. Скіатлон.
Наша лижниця Вікторія Олех, незважаючи на 60-е місце у скіатлоні, стала героїнею другого дня Олімпіади. Жахливі кадри зі спортсменкою нікого не залишили байдужими – вже на першому колі у неї пішла кров носом.
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Тренер радив Вікторії припинити гонку, але вона мужньо фінішувала.
Вболіваємо за наших!