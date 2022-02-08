Организаторы Игр-2022 довели украинку до слез: нашу спортсменку не хотели пускать на старт

Украинская сноубордистка Аннамари Данча едва не пропустила сегодняшний параллельный слалом на Олимпиаде. А все из-за тестов на коронавирус.
Спортсменку уже сняли с соревнований, но вмешалась шеф-миссии Анна Сорокина и Данча таки стартовала. Но после такого стресса показать высокий результат не смогла.
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"У меня был положительный тест по прилету на Олимпиаду. Потом пошли отрицательные результаты и я уже могла выступать.
Но когда уже была на старте, мне сказали, что у меня снова позитивные тесты на COVID-19.
Я давай звонить представителям нашего НОК, чтобы они помогли. Начала бороться, отстаивать себя. Спасибо НОК, что помогли добиться справедливости.
Это такой стресс. Лишь за пять минут до старта сказали, что я допущена. Мне было очень тяжело собраться на первую попытку. Проехала я слабо, когда увидела время – ужаснулась", – не сдерживала слез Данча, давая интервью после соревнований.
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