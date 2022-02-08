Організатори Ігор-2022 довели українку до сліз: нашу спортсменку не хотіли пускати на старт

Українська сноубордистка Аннамарі Данча мало не пропустила сьогоднішній паралельний слалом на Олімпіаді. А все через тести на коронавірус.
Спортсменку вже зняли зі змагань, але втрутилася шеф-місії Ганна Сорокіна і Данча таки стартувала. Але після такого стресу показати високий результат не змогла.
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"У мене був позитивний тест після прильоту на Олімпіаду. Потім пішли негативні результати і я вже могла виступати.
Але коли вже була на старті, мені сказали, що я знову маю позитивний тест на COVID-19.
Я давай дзвонити представникам нашого НОКу, щоб вони допомогли. Почала боротись, відстоювати себе. Спасибі НОК, що допомогли добитися справедливості.
Це такий стрес. Лише за п'ять хвилин до старту сказали, що я допущена. Мені було дуже важко зібратися на першу спробу. Проїхала я слабо, коли побачила час – жахнулася", – не стримувала сліз Данча, даючи інтерв'ю після змагань.
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