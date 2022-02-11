"Результат гонки став приємним сюрпризом". Секретна зброя України готова вистрілити на ОІ

Українська біатлоністка Анастасія Меркушина порадувала своїм виступом у жіночому спринті на Олімпійських іграх у Пекіні

Анастасія Меркушина / Фото: Getty Images

Сьогодні у Пекіні відбулися жіноча спринтерська гонка на 7,5 км. Юлія Джима реально претендувала на бронзовий набір нагород, але зрештою фінішувала на 8-му місці.

Приємним сюрпризом став виступ Анастасії Меркушиної, яка потрапила до ТОП-25.

Реклама

"Я б не сказала, що не вдарила висота, скажу чесно, це було дуже важко. Тут просто перебувати, дихати, спати дуже важко, а бігати – це взагалі. Тільки переходиш десь цей кордон – все, в очах темніє, ти нічого не бачиш, нічого не можеш зробити. Вчора на тренуванні я прискорилася за Анною Солою. Я за нею зробила кілька кроків – і далі все, темрява, нічого не пам'ятаю.

Анастасія Меркушина / Фото: Getty Images

Є таке поняття, як зона ПАНО (поріг анаеробного обміну). У мене від народження цей показник дуже високий, тому мені гірські етапи завжди вдавалися краще. Я дуже повільно бігла цей спринт – як індивідуалку. Я досить повільно почала, не поспішала, не стрибала. Зробила все, як хотіла. Результат фінішу був приємною несподіванкою. Думаю, більшість дівчат дуже хотіли виграти і показати кращий результат, тому швидко почали. Сьогодні відчула себе тією Анастасією Меркушиною, якою я маю бути, а не оце якесь желе, яке там бігало незрозуміло що. Це дійсно була моя гонка, яку я правильно розклала, пройшла технічно. Єдине, чим незадоволена – цей промах", – сказала Меркушина в ефірі UA.Перший.

Нагадаємо, Анастасія Меркушина терміново була викликана до збірної України у зв'язку зі спалахом коронавірусу у її складі. Меркушина – секретна зброя нашої збірної, яка буквально в Китаї може вистрілити.

Ще однією гарною новиною дня стало повернення з карантину Олени Білосюк. Українська спортсменка вже приєдналася до подруг з біатлонної збірної в Пекіні і завтра приступить до тренувань.

Реклама

Олена Білосюк на волі / Фото: НОК України

Нагадаємо, що завтра на Олімпійських іграх у Пекіні відбудеться чоловічий спринт. Початок гонки об 11:00.

Календар біатлонних гонок на Олімпійських іграх у Пекіні.

Реклама