Фатальний промах. Україна зупинилася за крок від п'єдесталу на Олімпіаді-2022

У п'ятницю, 11 лютого, на біатлонному стадіоні в китайському Чжанцзякоу в рамках Олімпійських ігор відбулася жіноча спринтерська гонка. Збірну України у спринті представили три спортсменки – Ірина Петренко, Юлія Джима і Анастасія Меркушина.

У цій гонці наші медальні надії були пов'язані з вдалим виступом Юлії Джими, яка стартувала 57-ю.

Українка чудово пройшла перший етап дистанції, закривши всі мішені на першому вогневому рубежі. Але єдина помилка на другому стрільбищі виключила Юлію із претенденток на бронзу. В підсумку Джима фінішувала на 8-му місці. Відставання від переможниці становило 1:07,5.

