Фатальний промах. Україна зупинилася за крок від п'єдесталу на Олімпіаді-2022

Сьогодні у Пекіні відбувся жіночий спринт на 7,5 км. Золоту медаль виграла норвежка Марте Ольсбу-Рейселанн, а Юлія Джима потрапила до десятки найкращих

Юлія Джима / Фото: Getty Images

У п'ятницю, 11 лютого, на біатлонному стадіоні в китайському Чжанцзякоу в рамках Олімпійських ігор відбулася жіноча спринтерська гонка. Збірну України у спринті представили три спортсменки – Ірина Петренко, Юлія Джима і Анастасія Меркушина.

У цій гонці наші медальні надії були пов'язані з вдалим виступом Юлії Джими, яка стартувала 57-ю.

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Українка чудово пройшла перший етап дистанції, закривши всі мішені на першому вогневому рубежі. Але єдина помилка на другому стрільбищі виключила Юлію із претенденток на бронзу. В підсумку Джима фінішувала на 8-му місці. Відставання від переможниці становило 1:07,5.

One miss for Dzhima who is aiming for top finish tonight! #Biathlon | #Olympics | #beijing2022 pic.twitter.com/78rJSIhwHb - BMW IBU World Cup Biathlon (@IBU_WC) February 11, 2022

Порадувала своїм виступом Анастасія Меркушина, яка з одним промахом посіла 24-те місце. Ірина Петренко має 40-й результат.

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Олімпійською чемпіонкою стала фаворитка гонки Марте Ольсбу-Рейселанн з Норвегії. Срібні нагороди у шведки Ельвіри Еберг, а бронза дісталася італійській біатлоністці Доротеї Вірер.

Для Марте Ольсбу-Рейселанн ця нагорода стала третьою на Олімпійських іграх у Пекіні. Раніше норвежка завоювала золото у змішаній естафеті та бронзу в індивідуальній гонці.

It's #Gold для Marte Olsbu Roeiseland.



World Cup Total Score leader dominates Women Sprint with incredible performance, дотримуючись її сірий мідний чотири роки тому! #biathlon | #Olympics pic.twitter.com/K8OdQBBqu1 - BMW IBU World Cup Biathlon (@IBU_WC) February 11, 2022

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Результати жіночої спринтерської гонки, 7,5 км

1. Марте Ольсбу-Рейселанн (Норвегія) – 20,44,3 (0-0)

2. Ельвіра Оберг (Швеція) + 30,9 (0-0)

3. Доротея Вірер (Італія) + 37,2 (0-0)

8. Юлія Джима (Україна) + 1,07,5 (0-1)

24. Анастасія Меркушина (Україна) + 1,47,3 (1-0)

40. Ірина Петренко (Україна) + 2,27,4 (2-0)

Нагадаємо, що завтра на Олімпійських іграх у Пекіні відбудеться чоловічий спринт. Початок гонки об 11:00.