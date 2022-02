Фатальный промах. Украина остановилась в шаге от пьедестала на Олимпиаде-2022

В пятницу, 11 февраля, на биатлонном стадионе в китайском Чжанцзякоу в рамках Олимпийских игр прошла женская спринтерская гонка. Сборную Украины в спринте представили три спортсменки – Ирина Петренко, Юлия Джима и Анастасия Меркушина.

В этой гонке наши медальные надежды были связаны с удачным выступлением Юлии Джимы, которая стартовала 57-й.

Украинка отлично прошла первый этап дистанции, закрыв все мишени на первом огневом рубеже. Но единственная ошибка на втором стрельбище исключила Юлию из претенденток на бронзу. В итоге Джима финишировала на 8-м месте. Отставание от победительницы составило 1:07,5.

Порадовала своим выступлением Анастасия Меркушина, которая с одним промахом заняла 24-е место. У Ирины Петренко 40-й результат.

Олимпийской чемпионкой стала фаворитка гонки Марте Олсбю-Рейсланн из Норвегии. Серебряные награды у шведки Эльвиры Эберг, а бронза досталась итальянской биатлонистке Доротее Вирер.

Для Марте Олсбю-Рейсланн эта награда стала третьей на Олимпийских играх в Пекине. Ранее норвежка завоевала золото в смешанной эстафете и бронзу в индивидуальной гонке.

