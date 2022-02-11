Фатальный промах. Украина остановилась в шаге от пьедестала на Олимпиаде-2022

Сегодня в Пекине состоялся женский спринт на 7,5 км. Золотую медаль выиграла норвежка Марте Олсбю-Рейсланн, а Юлия Джима попала в десятку лучших

Юлия Джима / Фото: Getty Images

В пятницу, 11 февраля, на биатлонном стадионе в китайском Чжанцзякоу в рамках Олимпийских игр прошла женская спринтерская гонка. Сборную Украины в спринте представили три спортсменки – Ирина Петренко, Юлия Джима и Анастасия Меркушина.

В этой гонке наши медальные надежды были связаны с удачным выступлением Юлии Джимы, которая стартовала 57-й.

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Украинка отлично прошла первый этап дистанции, закрыв все мишени на первом огневом рубеже. Но единственная ошибка на втором стрельбище исключила Юлию из претенденток на бронзу. В итоге Джима финишировала на 8-м месте. Отставание от победительницы составило 1:07,5.

One miss for Dzhima who is aiming for a top finish tonight! #Biathlon | #Olympics | #beijing2022pic.twitter.com/78rJSIhwHb — BMW IBU World Cup Biathlon (@IBU_WC) February 11, 2022

Порадовала своим выступлением Анастасия Меркушина, которая с одним промахом заняла 24-е место. У Ирины Петренко 40-й результат.

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Олимпийской чемпионкой стала фаворитка гонки Марте Олсбю-Рейсланн из Норвегии. Серебряные награды у шведки Эльвиры Эберг, а бронза досталась итальянской биатлонистке Доротее Вирер.

Для Марте Олсбю-Рейсланн эта награда стала третьей на Олимпийских играх в Пекине. Ранее норвежка завоевала золото в смешанной эстафете и бронзу в индивидуальной гонке.

It's #Gold for Marte Olsbu Roeiseland.



The World Cup Total Score leader dominates the Women Sprint with an incredible performance, following her silver medal four years ago! #biathlon | #Olympicspic.twitter.com/K8OdQBBqu1 — BMW IBU World Cup Biathlon (@IBU_WC) February 11, 2022

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Результаты женской спринтерской гонки, 7,5 км.

1. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия) – 20.44,3 (0-0)

2. Эльвира Оберг (Швеция) + 30,9 (0-0)

3. Доротея Вирер (Италия) + 37,2 (0-0)

8. Юлия Джима (Украина) + 1,07,5 (0-1)

24. Анастасия Меркушина (Украина) + 1,47,3 (1-0)

40. Ирина Петренко (Украина) + 2,27,4 (2-0)

Напомним, что завтра на Олимпийских играх в Пекине состоится мужской спринт. Начало гонки в 11:00.