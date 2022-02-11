Випустили із в'язниці: українка святкує свободу на Олімпіаді

Олена Білосюк (колишня Підгрушна) вибралася з ковідного ув'язнення і вже приєдналася до подруг з біатлонної збірної у Пекіні

Олена Білосюк на волі / Фото: НОК України

Під час п'ятничного спринту, в якому Юлія Джима стала восьмою, своїх подруг на трасі у Пекіні підтримувала вже й капітанка нашої жіночої збірної з біатлону – Олена Білосюк (колишня Підгрушна).

Напередодні олімпійська чемпіонка Сочі-2014, яка пробула понад тиждень у Китаї на карантині, нарешті, здала негативні тести на коронавірус та вийшла з ізоляції на волю.

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"Сьогодні випустили її з в'язниці, так би мовити. Зраділа. Прийшла сьогодні підтримати подруг, подихала свіжим повітрям. Завтра у неї буде перше тренування. Сподіваємось, зможе поборотися в естафеті (16 лютого) на якомусь рівні", – наводить слова тренера жіночої збірної України Уроша Велепця UA:Перший.

Олена Білосюк готується до виступів на Олімпіаді-2022 / Фото: Facebook

Сама ж Олена Білосюк зізнається, що під час ізоляції намагалася підтримувати форму, але трансляції гонок (змішану естафету та індивідуалку) на карантині не дивилася.

"Нам відкрили тренажерну кімнату з біговою доріжкою та велосипедом, і вже була можливість хоч трохи рухатися. Звичайно, це не лижі, не гвинтівка, і назвати це повноцінними тренуваннями точно не можу".

"Мала можливість дивитися гонки, але не дивилася. Психологічно не могла... Ти перебуваєш на Олімпійських іграх, але сидиш у чотирьох стінах та спостерігаєш, як інші люди отримують медалі, виходять на старт. Для мене це було складно", – зазначила у коментарі НОК України Білосюк.

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Нагадаємо, напередодні Україна мала шанс розжитися своєю першою медаллю на Іграх-2022 у Пекіні, але не змогла вийти на старт у командному фристайлі через позитивні тести на коронавірус одразу у трьох спортсменів нашої команди.