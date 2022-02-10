Одразу троє! Їхні тести позбавили Україну медалі Олімпіади

Стали відомі імена фристайлістів збірної України, які здали позитивні тести на коронавірус перед командним мікстом у четвер, 10 лютого

Анастасія Новосад здала позитивний тест на коронавірус / Фото: Getty Images

Нагадаємо, у міксті наша команда фристайлістів мала всі шанси на медаль, але тепер навіть там не виступить.

"На превеликий жаль, одразу троє українських фристайлістів – Дмитро Котовський, Анастасія Новосад та Олександр Окіпнюк напередодні старту отримали позитивні тести на коронавірус. І українська команда не має можливості виставити повноцінний склад із трьох фристайлістів і вийти на старт командних змагань", – повідомили в НОК.

Новосад, Окипнюк та Котовський

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Отже, у строю з п'яти українських фристайлістів на Іграх-2022 залишилися лише двоє – чемпіон Пхенчхана-2018 Олександр Абраменко та Ольга Полюк.

Пропуск командного турніру не означає, що українці пропустять і індивідуальні змагання у фристайлі. Для участі у них наші спортсмени мають перед стартом уникнути позитивних тестів на коронавірус.