Выпустили из тюрьмы: украинка празднует свободу на Олимпиаде

Елена Билосюк (бывшая Пидгрушная) выбралась из ковидного заточения и уже присоединилась к подругам по биатлонной сборной в Пекине

Елена Билосюк на воле / Фото: НОК Украины

Во время пятничного спринта, в котором Юлия Джима стала восьмой, своих подруг на трассе в Пекине поддерживала уже и капитан нашей женской сборной по биатлону – Елена Билосюк (бывшая Пидгрушная).

Накануне олимпийская чемпионка Сочи-2014, пробывшая более недели в Китае на карантине, наконец, сдала отрицательные тесты на коронавирус, и вышла из изоляции на свободу.

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"Сегодня выпустили ее из тюрьмы, так сказать. Обрадовалась. Пришла сегодня поддержать подруг, подышала свежим воздухом. Завтра у нее будет первая тренировка. Надеемся, сможет побороться в эстафете (16 февраля) на каком-то уровне", – приводит слова тренера женской сборной Украины Уроша Велепца UA:Перший.

Елена Билосюк готовится к выступлениям на Олимпиаде-2022 / Фото: Facebook

Сама же Елена Билосюк признается, что во время изоляции старалась поддерживать форму, но трансляции гонок (смешанную эстафету и индивидуалку) на карантине не смотрела.

"Нам открыли тренажерную комнату с беговой дорожкой и велосипедом, и уже была возможность хоть как-то немного двигаться. Конечно, это не лыжи, не винтовка и назвать это полноценными тренировками точно не могу".

"Имела возможность смотреть гонки, но не смотрела. Психологически не могла... Ты находишься на Олимпийских играх, но сидишь в четырех стенах и наблюдаешь, как другие люди получают медали, выходят на старт. Для меня это было сложно", – отметила в комментарии НОК Украины Билосюк.

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Напомним, накануне Украина имела шанс разжиться своей первой медалью на Играх-2022 в Пекине, но не смогла выйти на старт в командном фристайле из-за положительных тестов на коронавирус сразу у трех спортсменов нашей команды.