Ми це довго приховували! Російська спортсменка завила на Олімпіаді

Скелетоністка з РФ Олена Нікітіна звинуватила своїх босів у провалі на Олімпіаді-2022 у Пекіні

Нікітіна: Мою любов до спорту убили / Фото: Instagram

На фоні скандалу з Камілою Валієвою, допінг якої загрожує Росії втратою золота у командному фігурному катанні Олімпіади, інша спортсменка зі збірної РОК жорстко розкритикувала своє керівництво.

Це зробила 29-річна скелетоністка з РФ, чемпіонка Європи-2021 Олена Нікітіна – вона провалилася у Пекіні-2022, посівши лише 18-те місце після двох заїздів із чотирьох.

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І як заволала!

"Дива не сталося, морально я була знищена ще в середині сезону. Дуже складно було все подолати без наслідків, я до останнього думала, що впораюся з цим, але не вдалося, на жаль, я не робот... Давно хотіла все розповісти, незалежно від результату!"

"Завтра я просто їду два заїзди для себе! Як раніше, не намагаючись нікому нічого довести, а просто бажаючи насолодитися процесом колись улюбленої справи".

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"Утікайте від людей, які чекають на ваші помилки, біжіть від людей, які по 100 разів кажуть, що вам нічого не вдасться. Куди бігти, якщо це керівники, я поки що не знаю!"

"Усередині, на жаль, війна! Війна між своїми, яку ми намагалися приховати вже дуже тривалий час! Це найстрашніше, найруйнівніше, що може бути для кожного спортсмена, який був у цьому замішаний!"

"Найстрашніше, що у тобі вбивають любов до твого спорту, якому ти присвятив життя".

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"Блін, я так люблю своє життя і я ніколи не буду причетна до цього бруду і до всього цього лайна", – вихлюпнула емоції росіянка Нікітіна, бронзова медалістка Сочі-2014, у себе в інстаграм-сторіз.

Раніше українська фігуристка викрила допінг-систему Росії.