Мы это долго скрывали! Российская спортсменка взвыла на Олимпиаде

Скелетонистка из РФ Елена Никитина обвинила своих боссов в провале на Олимпиаде-2022 в Пекине

Никитина: Мою любовь к спорту убили / Фото: Instagram

На фоне скандала с Камилой Валиевой, допинг которой грозит России потерей золота в командном фигурном катании Олимпиады, другая спортсменка из сборной РОК жестко проехалась по своему руководству.

Это сделала 29-летняя скелетонистка из РФ, чемпионка Европы-2021 Елена Никитина – она провалилась в Пекине-2022, заняв лишь 18-е место после двух заездов из четырех.

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И как взвыла!

"Чуда не произошло, морально я была уничтожена еще в середине сезона. Очень, очень сложно было все преодолеть без последствий, я до последнего думала, что справлюсь с этим, но не получилось, к сожалению, я не робот… Очень давно хотела все рассказать, вне зависимости от результата!"

"Завтра я просто еду два заезда для себя! Как раньше, не пытаясь никому ничего доказать, а просто желая насладиться процессом когда-то любимого мною дела".

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"Бегите от людей, которые ждут ваших ошибок, бегите от людей, которые по 100 раз говорят, что у вас не получится. Куда бежать, если это руководители, я пока не знаю!"

"Внутри, к сожалению, война! Война между своими, которую мы все пытались скрыть уже очень долгое время! Это самое страшное, самое разрушительное, что может быть для каждого спортсмена, который был в этом замешан!"

"Самое страшное, что в тебе убивают любовь к твоему спорту, которому ты посвятил жизнь".

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"Блин, я так люблю свою жизнь и я никогда не буду причастна к этой грязи и ко всему этому д***му", – выплеснула эмоции россиянка Никитина, бронзовая медалистка Сочи-2014, у себя в инстаграм-сториз.

Ранее украинская фигуристка разоблачила допинг-систему России.