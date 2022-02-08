Провалили стрілянину: зникла ще одна медальна надія України

Україну в гонці на 20 км представили чотири біатлоністи: Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко та Богдан Цимбал.
Наші медальні надії були пов'язані з виступом капітана українських біатлоністів Дмитром Підручним. Перший вогневий рубіж Дмитро пройшов без промахів, але на стрільбищах, що залишилися, припустився трьох помилок і в результаті вибув з боротьби за нагороди. Дмитро показав найкращий результат з українців та фінішував на 18-му місці.
Strong start for 2019 pursuit world champion Dmytro Pidruchnyi who is within seconds from leader Fillon Maillet #beijing2022 | #Biathlon pic.twitter.com/TNsJub4Hhf- BMW IBU World Cup Biathlon (@IBU_WC) February 8, 2022
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На жаль, не зуміли порадувати результатом решта українських учасників гонки. Наші хлопці провалили стрілльбу і значно поступалися суперникам у швидкості. Лише досвідчений Артем Прима потрапив до залікової зони ТОП-40.
Олімпійським чемпіоном став француз Кантен Фійон-Майє, який допустив два промахи на вогневих рубежах. Срібло дісталося білорусу Антону Смольському, а бронза – фавориту гонки Йоганнесу Бо.
First-ever Olympic #Gold medal for Quentin Fillon Maillet, who dominates #Biathlon – Men's 20km Individual!— Olympics (@Olympics) February 8, 2022
First gold for France in #Beijing2022!
Congratulations! #StrongerTogether | @EquipeFRA | @quentinfillon
Результати чоловічої індивідуальної гонки:
- 1. Кентен Фійон-Майє (Франція) – 48,47,4 (0-1-1-0)
- 2. Антон Смольський (Білорусь) + 14,8 (0-0-0-0)
- 3. Йоганнес Бо (Норвегія) + 31,1 (0-1-0-1)...
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- 18. Дмитро Підручний (Україна) + 3,01,9 (0-1-1-1)...
- 35. Артем Прима (Україна) + 4,48,8 (1-2-0-1)...
- 48. Антон Дудченко (Україна) + 6,07,5 (1-0-1-2)...
- 55. Богдан Цимбал (Україна) + 6,31,6 (3-0-1-0)...