Провалили стрілянину: зникла ще одна медальна надія України

Україну в гонці на 20 км представили чотири біатлоністи: Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко та Богдан Цимбал.

Наші медальні надії були пов'язані з виступом капітана українських біатлоністів Дмитром Підручним. Перший вогневий рубіж Дмитро пройшов без промахів, але на стрільбищах, що залишилися, припустився трьох помилок і в результаті вибув з боротьби за нагороди. Дмитро показав найкращий результат з українців та фінішував на 18-му місці.

Strong start for 2019 pursuit world champion Dmytro Pidruchnyi who is within seconds from leader Fillon Maillet #beijing2022 | #Biathlon pic.twitter.com/TNsJub4Hhf